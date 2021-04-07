شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى نائب رئيس حزب حماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، كما تقدمت بأحر التعازى لأسرة الفقيد، وحزب حماة الوطن، داعين الله أن يتقبله من الصالحين.

وكان حزب حماة الوطن قد نعى ببالغ الحزن والأسى اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أمين أمانة محافظة القاهرة، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد حياة ثرية بالعطاء فى مختلف مجالات العمل الوطنى، وكتب الحزب "رحم الله الفقيد وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان".