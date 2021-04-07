وسائل إعلام: مصرع قائد “عسكري” في البوليساريو في غارة مغربية

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وسائل إعلام جزائرية، وأخرى تابعة إلى جبهة البوليساريو، اليوم الأربعاء، مقتل أحد كبار قادة هذه الأخيرة في منطقة تيفاريتي، في غارة مغربية.

وأوردت صحيفة الشروق الجزائرية أن القيادي في البوليساريو “الداه البندير” قتل، صباح اليوم، نتيجة قصف نفذته طائرة مسيرة مغربية، حسب قولها.

ومن جهتها، كتبت صحيفة “الصحراوي” أن القتيل كان قد تسلل إلى غرب الجدار العازل، حيث قتل أثناء انسحابه بالقرب من بلدة أتوزكي، فيما أصيب زميل له، يدعى فاضل بريكة بجروح.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن القتيل تولى عدة مناصب قيادية، كان آخرها رئاسته لما أسمته “سلك الدرك الصحراوي”.

يذكر أنه لم يصدر عن السلطات في المملكة أي تأكيد للحادثة، إلى حدود الساعة.