الرجاء يسعى إلى الاقتراب من غريمه التقليدي الوداد عندما يواجه حسنية أكادير

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم نظيره حسنية أكادير، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الخامسة والربع مساء، على أرضية مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

ويسعى الرجاء إلى تحقيق الفوز على حسنية أكادير للاقتراب من غريمه التقليدي الوداد، متصدر البطولة الاحترافية، إذ يطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، وخسارة الوداد أمام سريع واد زم، للتعادل معه بنفس عدد النقاط، والعودة إلى مشاركة الصدارة معا.

ويحاول الرجاء استعادة نغمة الفوز في البطولة الاحترافية، بعدما غاب عنه الانتصار لثلاث مباريات متتالية، بعد التعادل مع كل من الدفاع الحسني الجديدي، ويوسفية برشيد من دون أهداف، والخسارة أمام الوداد بهدفين نظيفين.

ويقود رفقاء الحافيظي في هذه المباراة البكاري رفقة أبو شروان، بعدما منح رئيس الفريق، الأندلسي، يومين راحة للمدرب جمال السلامي، للحسم في قراره الأخير، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

ويطمح حسنية أكادير، بدوره، إلى مواصلة صحوته في البطولة الاحترافية، بعد الفوز على سريع واد زم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابقة، عند مواجهته الرجاء، على الرغم من صعوبة الأمر، إلا أن رضا حكم، ولاعبيه يسعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في الدارالبيضاء، تجعلهم يزيحون الجيش الملكي من رتبته الثالثة مؤقتا، إلى حين إجراء مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، بعد غد الجمعة، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء، في مركب مولاي عبد الله في الرباط.

ويحتل الرجاء وصافة ترتيب البطولة الاحترافية بـ19 نقطة، فيما يوجد حسنية أكادير في المركز الخامس بـ14 نقطة.