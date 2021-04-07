الأسر المغربية تشاهد التلفاز لـ 7 ساعات يوميا

جدة - عبدالحي حسين - كشفت أرقام، صادرة عن مركز “سيوميد” حول نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز، في مجمل شهر مارس الماضي، أن مدة المشاهدة للبيوت بلغت 7 ساعات و11 دقيقة، أو بعبارة أخرى كان على الأقل تلفاز واحد مشغل طوال هذه المدة يوميا.

وأفادت الأرقام نفسها أن الأشخاص، البالغة أعمارهم خمس سنوات فما فوق، شاهدوا التلفزة، خلال شهر مارس الماضي، لمدة 3 ساعات و52 دقيقة، يوميا، فيما أن أكثر من 29 مليون مغربي تابعوا القنوات الوطنية، خلال هذا الشهر.

وأفادت الأرقام نفسها أن معدل مشاهدي القنوات المغربية، في كل ثانية من الیوم، وصل إلى 2647000 مشاهد، وفي كل ثانية من وقت الذروة وصل إلى 7012000مشاهد، من البالغة أعمارهم 5 سنوات فما فوق.

يذكر أن القنوات الوطنیة، موضوع قیاس المشاھدة، ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.