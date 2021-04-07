بركان يسعى إلى العودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ شهر دجنبر الماضي

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق نهضة بركان لكرة القدم نظيره اتحاد طنجة، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثالثة زوالا، على أرضية الملعب البلدي لبركان، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

ويسعى بركان إلى العودة إلى نغمة الانتصارات، التي غابت عنه، منذ شهر دجنبر الماضي، حيث كان آخر فوز للبركانيين في البطولة الاحترافية أمام مولودية وجدة في الأسبوع الخامس، بهدف حمزة الركراكي في الدقيقة التسعين من المباراة.

ويطمح بيدرو بنعلي، مدرب نهضة بركان، إلى تحقيق فوزه الأول مع بركان، عند مواجهة فريقه السابق، اتحاد طنجة، الذي كان مدربا له في الموسم الماضي، لتكون بذلك مباراة، اليوم، خاصة، واستثنائية بالنسبة إليه.

وحقق بنعلي تعادلين رفقة بركان منذ توليه قيادة الفريق، إذ تعادل مع أولمبيك آسفي في البطولة الاحترافية، وشبيبة القبائل الجزائري في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي الجهة المقابلة، يبحث اتحاد طنجة عن العودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الجيش الملكي بهدفين لهدف، إذ يمكن الفوز اتحاد طنجة من الصعود بخمسة مراكز، ليصبح في الصف الثالث عوض الثامن، ولو بشكل مؤقت في انتظار إجراء باقي المباريات.

ويحتل نهضة بركان الرتبة التاسعة بـ12 نقطة، مع مباراة ناقصة أمام الوداد الرياضي، فيما يوجد اتحاد طنجة في المركز الثامن بـ13 نقطة.