السودان: كل الخيارات مفتوحة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

أكد وزير الريّ والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس أن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن .



وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم: إن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرّض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر، مشيرا إلى أن هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليارات متر مكعب، ويبعد 15 كلم فقط من سد النهضة، في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب.

وأوضح أن السودان دعا إلى إشراك جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في إطار مجموعة وساطة رباعية برئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل توسعة قاعدة مشاركة الدول الصديقة من أجل تبيان خطورة الموقف الذي يتعرض له السودان بسبب عمليات ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق .