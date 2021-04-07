شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت الصين بالمزيد من مقاتلاتها إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم الأربعاء في تصعيد لاستعراض القوة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وقال وزير خارجية تايوان إن بلاده ستحارب للنهاية إذا هاجمتها الصين. وشكت، تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وقالت الصين يوم الاثنين إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 15 طائرة صينية من بينها 12 مقاتلة دخلت منطقة الدفاع الجوي وإن طائرة مضادة للغواصات حلقت إلى الجنوب عبر قناة باشي الواقعة بين تايوان والفلبين.

وأضافت أن القوات الجوية التايوانية دفعت بطائرات لاعتراض الطائرات الصينية وإبعادها. وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية جوزيف وو إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بسبب احتمالات نشوب صراع.