أردوغان يعلن بدء العمل في مشروع قناة إسطنبول هذا الصيف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن البلاد تعتزم بدء بناء مشروع قناة يتكلف عدة مليارات من الدولارات الذي من شأنه أن يتجاوز مضيق البوسفور بإسطنبول، رغم الانتقادات من المعارضة والمدافعين عن البيئة.

وقال أردوغان أمام أعضاء حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة: "بإذن الله سوف نضع أساسات (القناة) في شهور الصيف"، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ طرح مناقصة قريبا.

ويقول أردوغان أن القناة المقترحة التي يبلغ طولها 45 كيلومترا ضرورية وبديل آمن لتحويل النقل البحري من مضيق البوسفور المزدحم بالحركة الملاحية والذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة .

وأشار إليه بأنه "أكبر وأهم مشروع بنية تحتية استراتيجي " حتى اليوم.

وقال المنتقدون إن حركة المرور عبر البوسفور تنخفض باطراد خلال العقد الماضي.

وبحسب بيانات وزارة النقل التركية، عبرت نحو 38 ألفا و400 سفينة البوسفور في 2020، مقارنة بنحو 55 ألفا في 2006، غير أن إجمالي الحمولة زاد بواقع نحو 30 %.

وقال أردوغان إن البوسفور مجهز فقط للتعامل مع ما يصل إلى 25 ألف سفينة في السنة جراء معايير السلامة وحاليا "يتجاوز حدود طاقته ".

وكان عمدة إسطنبول، إكرام إمام أوغلو قد تعهد باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لمنع الخطة وقال إنها تحمل في طياتها كارثة طبيعية ومخاطر على البنية التحتية.

وقال بعض العلماء إن مخاطر القناة قد تتسبب في جفاف نحو 30 بالمئة من احتياطي مياه الشرب وتؤدي إلى زلزال في أكبر مدينة تركية والمركز الاقتصادي لللبلاد.