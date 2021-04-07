شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصرية بعد لقائه عون : استقرار لبنان مهم لمصر وللمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

في خضم حراك عربي وخارجي لتسهيل الولادة المتعسرة للحكومة، حلّ وزير خارجية مصر ضيفا على لبنان حاملا لهذا البلد رسالة استشفاء من أوجاعه السياسية.



فبعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن استقرار لبنان مهم بالنسبة للمنطقة، معبرا عن أسفه لانسداد الأفق السياسية وعدم تشكيل الحكومة.

وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات للصحفيين "تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية لأنقل له رسالة تضامن من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

رسالة تضامن أوضح الوزير المصري أنها تأتي "في ضوء الحرص الذي يوليه الرئيس السيسي لاستمرار بذل مصر لكل الجهود في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية كافة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة".

وذكّر بزيارته الأخيرة للبنان قبل ثمانية أشهر والتي أعقبت انفجار مرفأ بيروت، وحالة المؤازرة التي كانت وقتها على المستوى الإقليمي والدولي.

لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار الانسداد السياسي بعد تلك الفترة، مؤكدا أن "تشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتحقيق الاستقرار، ليس مهما فقط للبنان بل للمنطقة ومصر للارتباط الوثيق القائم على المستوى السياسي والشعبي بين لبنان ومصر".

وأعرب عن تطلعه بأن ينهض لبنان للتعامل مع التحديات، سواء السياسية منها أو المرتبطة بجائحة كورونا وتأثير ذلك المباشر على مصلحة الشعب اللبناني.

وعن جدول أعمال زيارته، لفت شكري إلى أنه سيعقد سلسلة لقاءات مع المكونات السياسية المختلفة في لبنان، لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها لكل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل الحكومة.

مع تأكيده أن "الإطار السياسي يحكمه الدستور، واتفاق الطائف، والالتزام الكامل بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار".

بدوره أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره وامتنانه للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة بلاده "في مواجهة الأزمات المختلفة التي تعاني منها، لا سيما الأزمة الحكومية".

وتمنى عون أن "تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، لا سيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين من دون إقصاء أو تمييز".

وبعدما شرح الرئيس عون للوزير المصري "العقبات التي واجهت مسار تشكيل الحكومة"، حمّله تحياته للرئيس السيسي، وشكره على مبادرته القائمة على "وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، كما كانت دائما عبر التاريخ".

وتأتي زيارة شكري إلى بيروت في ظل أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري.

ويُرتقب أن يقوم الأمين ‏العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بزيارة قريبة إلى لبنان، في محاولة لإحداث خرق ما في جدار الأزمة