بلحيف النعيمي يستعرض أهمية دور الشباب في تحقيق الاستدامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في منتدى "المحادثات الخضراء - Green Talks" الذي نظمته أكاديمية واكر الألمانية وشركة ماجد الفطيم تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.



وسلط الضوء على نموذج دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تنفيذ استراتيجيات وتوجهات الدولة، وتحقيق الاستدامة، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وبالأخص في العمل من أجل البيئة والمناخ وتعزيز أمن واستدامة الغذاء.

وحث الشباب على ضرورة الاستفادة مما توفره الدولة من دعم دائم بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة لتعزيز مشاركتهم في تحقيق الاستدامة للعمل من أجل البيئة والمناخ، وريادة الأعمال في القطاع الغذائي.

واستعرض تجربة وجهود وزارة التغير المناخ في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الابتكارية في العمل المناخي، وإصدارها لإستراتيجية شباب الإمارات للمناخ، وتنظيمها الدوري لملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ "كليكس"، وشراكتها في برنامج سفراء الكربون، وإشراكهم في مفاوضات المناخ، وتنظيم ملتقى رفيع المستوى للشباب خلال مؤتمر أبوظبي للمناخ 2019.