شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربي للمياه يجدد رفضه لأي عمل يمس الحقوق العربية المائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد المجلس العربي للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة التي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيس لهذه الدول.

وأعرب المجلس في بيان له اليوم (الأربعاء) على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه عن قلقه الشديد تجاه تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر والسودان هو «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

ودعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب، ما لذلك من آثار جسيمة على شعوب هذه الدول ومن تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.