شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد ارتكاب نظام الأسد مجزرة دوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت المملكة المتحدة ضلوع نظام الأسد في مجزرة دوما التي وقعت قبل 3 سنوات، وراح ضحيتها أكثر من 40 مواطنا سوريا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في بيان اليوم (الأربعاء): «‏قبل 3 سنوات ارتكب نظام الأسد جريمة حرب حين استهدف منطقة دوما بمادة الكلورين، ما تسبب بمقتل أكثر من 40 مواطنا سوريا، منهم أطفال».

وأضاف كليفرلي: «إن التقارير التي أعدّتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت وقوع هذا الاعتداء، وجميع الدلائل تشير إلى ضلوع نظام الأسد».