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بريطانيا تؤكد ارتكاب نظام الأسد مجزرة دوما

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جدة - خالد شويل - أكدت المملكة المتحدة ضلوع نظام الأسد في مجزرة دوما التي وقعت قبل 3 سنوات، وراح ضحيتها أكثر من 40 مواطنا سوريا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في بيان اليوم (الأربعاء): «‏قبل 3 سنوات ارتكب نظام الأسد جريمة حرب حين استهدف منطقة دوما بمادة الكلورين، ما تسبب بمقتل أكثر من 40 مواطنا سوريا، منهم أطفال».

وأضاف كليفرلي: «إن التقارير التي أعدّتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت وقوع هذا الاعتداء، وجميع الدلائل تشير إلى ضلوع نظام الأسد».


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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