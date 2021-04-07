شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مقاتلة تركية ومقتل قائدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية التركية وسط البلاد ما أدى إلى مقتل قائدها. وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، وأن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادثة. وأضافت أن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت لقي مصرعه.

وبحسب الإعلام المحلي فإن الطائرة من طراز NF-5 سقطت خلال طلعة تدريبية بعد أن شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي. وأكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة، مضيفة في بيان أن أسباب الحادثة غير معروفة حتى الآن وأن التحقيقات مستمرة حولها.