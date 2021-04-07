شكرا لقرائتكم تركيا.. المؤبد لـ22 عسكريا سابقا شاركوا بمحاولة الانقلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حكم على 22 عسكريا تركيا سابقا الأربعاء بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بلعب دور أساسي في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 والتي تبعتها عمليات تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة، وفق ما أفاد محامٍ للرئاسة التركية وكالة فرانس.

ويندرج هؤلاء ضمن مجموعة من 497 عسكريا خدم غالبيتهم في الحرس الرئاسي، ويحاكمون أمام محكمة في أنقرة.

كما أدين المشتبه بهم بعدة تهم، لاسيما محاولة قلب النظام الدستوري.

بينهم ضباط وطيارون

يذكر أنه في نوفمبر حكم على 337 شخصا بينهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب هذه التي نفذت في 15 يوليو 2016.

من جانب آخر، حكم على 60 شخصا بعقوبات سجن مختلفة فيما تمت تبرئة 75 شخصا في ختام محاكمة مثل فيها حوالي 500 متهم أمام القضاء.

251 قتيلا

يشار إلى أن محاولة الانقلاب أوقعت رسميا 251 قتيلا، وأكثر من ألفي جريح.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن بتدبير الانقلاب، فيما ينفي غولن وهو حليف سابق للرئيس التركي، ويقيم في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في هذه المسألة.