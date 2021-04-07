بدء إنتاج لقاح «فايزر بايونتيك» في فرنسا

باريس - أ ف ب

أعلنت شركة «ديلفارم» أنها أنتجت الأربعاء أولى جرعات لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكورونا التي يتم تصنيعها على الأراضي الفرنسية، في خطوة رحب بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع أن الإنتاج لن يُخصص فقط للفرنسيين.

وقالت الشركة المكلفة بالعملية بموجب عقد من الباطن، إن الإنتاج «بدأ صباح الأربعاء».

وتقوم «ديلفارم» بتعبئة هذه اللقاحات التي يتم صنعها في الخارج.

وجاء إعلان الشركة بعد دقائق من إعلان مماثل للرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر.