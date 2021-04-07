شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تستأنف مساعدات بـ150 مليون دولار للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن حزمة مساعدات بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين، لتستأنف تقديم جزء من المساعدات، حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أكدت مصادر مطلعة الأربعاء.

ويتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية خلال ساعات عن المساعدات، التي سيُقدم غالبيتها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريباً خلال حكم ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزاً بشدة لإسرائيل.

