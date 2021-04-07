وزير الخارجية المصري يلتقي قادة لبنان لحل عقدة الحكومة

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، عن القلق المصري والإقليمي والدولي لاستمرار الأزمة السياسية في لبنان، مؤكداً استمرار القاهرة في بذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات والخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.

والتقى شكري فور وصوله، عدداً من القيادات اللبنانية في صدارتهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، كما شملت لقاءات الوزير المصري رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفي يجريه مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعدما تعذر اللقاء بينهما في ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وقال شكري بعد لقائه عون: «للأسف بعد 8 أشهر من زيارتي الماضية إلى لبنان، والانسداد السياسي لا يزال موجوداً، والسياسيون اللبنانيون يتخبطون لتشكيل الحكومة»، مشدداً على أن «مصر ستستمر في بذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة». وأضاف: «الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف، وأهمية الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ولن نوفر الجهود لمساعدة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة».

وقال الوزير شكري، بعد لقائه بري، في عين التينة في بيروت: «نقلت للرئيس بري تثمين مصر لوجود دولته والمبادرات التي يطلقها للخروج من الأزمة السياسية في إطار الحفاظ على الأرضية الراسخة السياسية والقانونية المتمثلة في تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف».

وشدد على «أهمية العمل بكل سرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذه الأزمة واضطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة في توفير الخدمات، وإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة ومنها التحديات المتصلة بكورونا وبالأوضاع الاقتصادية.

وتأتي زيارة شكري، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة المصرية «في إطار الجهود المصرية الرامية إلى حض الفرقاء السياسيين اللبنانيين على الإسراع في تشكيل الحكومة الإنقاذية، في ضوء الحرص الكبير لدى القيادة السياسية المصرية على استقرار لبنان وتجاوزه للأزمات التي يمر بها حالياً».