شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن تأجيل عقد القمة الثلاثية المزمعة مع مصر والأردن إلى أجل غير مسمى. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم إن «العراق يقف مع استقرار الأردن وأمنه»، لافتاً إلى أن «الأردن أصبح شريكاً أساسياً للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية». وتابع أن كل ما يهدد أمن واستقرار الأردن سيعتبر تهديداً لاتفاقياتنا وأمننا واستقرارنا».

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في بغداد، حيث تم تأجيلها أول مرة بعد حادثة تصادم قطارين في مصر أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين.

من جانب آخر، أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تسلم وزارة الداخلية معدات عسكرية من التحالف الدولي تُقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي.

وقال رسول، في بيان، «تسلمت وزارة الداخلية العراقية في قاعدة عين الأسد الجوية، معدات بقيمة أكثر من 18 مليون دولار تشمل أكثر من 1250 قطعة سلاح و81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض».