مهدي علي: جاهزون لـ«الديربي القديم»

دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره النصر، مشيراً إلى أن الوصول إلى النهائي لا يعد إنجازاً؛ بل يكمن الفوز في اللقب وهو الهدف الذي يسعى فريقه إلى تحقيقه في المباراة لإسعاد جمهور وإدارة النادي بلقب جديد.

وأضاف: «المباراة لن تكون سهلة، خاصة أنها تجمع فريقين لديهما تاريخ عريق ومباراتهما من أقدم الديربيات في الإمارات، وحظوظ الفريقين متساوية، ومباريات النهائي ذات طابع خاص، وتتطلب منا التركيز، والفريق الذي يستطيع التركيز والتعامل مع ظروف المباراة ستكون حظوظه أوفر، حيث لا تعويض في النهائي وهناك بطل واحد فقط. والمباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، ونحن جاهزون لها، واللاعبون معظمهم يتمتع بخبرة كافية للتعامل مع النهائيات، والفريق شبه مكتمل للمباراة، ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بالنهائي».

وفي رده على سؤال يعتبر أن فريقه قدم مستوى متوسطاً في مباراة السوبر التي كسبها على حساب الشارقة، قال: «لا أتفق مع طرح أن مستوانا في كأس السوبر كان متوسطاً؛ بل العكس. الفريقان قدما مستوى جيداً وسجلنا في آخر المباراة وفزنا، وأشكر الرابطة على مبادراتها واختيارها مكان تأسيس الاتحاد ومسمى كأس الخمسين لنهائي كأس الخليج العربي».

وعن مشاركة كارتابيا ووضعه مع الفريق قال: «كارتابيا يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته مؤخراً، والآن يشارك مع الفريق، وستتحدد إمكانية مشاركته في المباراة خلال يومين، ونتمنى أن يشارك لأنه من اللاعبين المهمين في الفريق، مع الإشارة إلى أنه لم يخض المعسكر العام للفريق في بداية الموسم ودخل الموسم بشكل مباشر مع الفريق في دوري أبطال آسيا، وشارك بنسبة 60%، وهذا كله مؤثر بالطبع على اللعب. وبالنسبة لماجد ناصر سيحضر في النهائي مع زملائه، وقد غاب عن مباراة الظفرة بسبب الإيقاف وداعي الإنذارات، وفي المباراة الأخيرة فضلنا إراحته».