15.7 ‏مليار درهم تجارة دبي مع جنوب إفريقيا في 2020

دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز تجارة دبي الخارجية مع كافة الدول عبر تمكين التجار من الوصول إلى أسواق جديدة في القطاعات الحيوية في الدول الشريكة تجارياً للإمارة، قدمت الدائرة خلال ندوة التجارة والاستثمار في الزراعة والمعالجة الزراعية التي نظمتها افتراضياً دائرة التجارة في جنوب افريقيا بالتعاون مع القنصلية العامة لجنوب افريقيا في دبي عرضاً متكاملاً لتطور تجارة دبي مع جنوب افريقيا والفرص المتاحة لدعم النمو في التجارة المتبادلة بين الطرفين، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتطبيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها مجلس دبي لزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت جمارك دبي للمشاركين في الندوة التي امتازت بحضور دولي واسع من الشركات التجارية في العديد من دول العالم وبمشاركة متميزة من الشركات الزراعية في جنوب افريقيا أن تجارة دبي مع جنوب افريقيا تشهد نمواً قوياً، وأظهرت البيانات التي عرضها على المشاركين في الندوة قطاع السياسات والتشريعات في الدائرة ومثله راشد درويش المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، أن تجارة دبي الخارجية مع جنوب افريقيا حققت في العام 2020 نمواً بنسبة 17% لتصل قيمتها إلى 15.71 مليار درهم مقابل نحو 13 مليار درهم في العام 2019 حيث أصبحت جنوب افريقيا مع هذا النمو في المركز 23 بين الشركاء التجاريين لدبي.

وأضاف راشد المهيري: «إن النمو المحقق في التبادل التجاري بين دبي وجنوب افريقيا يظهر مدى إمكانية تقدم الطرفين الى مستويات أعلى من قيمة التجارة المتبادلة، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في العام 2020 برغم تحديات جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها السلبية على حركة التجارة العالمية، لكن دبي تعمل دائماً على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، وتعمل باستمرار للانطلاق إلى آفاق جديدة واعدة ومبشرة في تطور تجارتها الخارجية، من خلال العمل مع شركائها التجاريين على دراسة الأسواق التجارية لاستكشاف إمكانيات تنمية التبادل التجاري».