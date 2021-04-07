تشغيل التوربين الغازي في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية

الشارقة: ”الخليج 365”

احتفلت شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة (شيبكو) وشركة «جنرال إلكتريك» بتشغيل التوربين الغازي لأول مرة في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها 1.8 جيجاواط.

وحضر المناسبة عمر الملا، رئيس مجلس إدارة «شيبكو»؛ وتشاك نوجنت، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعدات التوربينات الغازية الثقيلة لدى شركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز»؛ ومحمد علي، المدير العام للمشاريع في «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى.

وتعد عملية التشغيل الأولى اختباراً حاسماً يتم فيها تشغيل التوربين بالوقود في الموقع، وتأتي هذه المرحلة بعد أشهر طويلة من أعمال التركيب والتشغيل. وتم بالفعل الانتهاء من نحو 85% من أعمال التصميم والإنشاءات، وعمليات المشتريات، وما يصل إلى 70% من عمليات التشييد والتشغيل والتكليف في مشروع الحمرية.

ووقع شريكا التطوير «جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة» و«سوميتومو» اليابانية اتفاقية شراء الطاقة الممتدة لنحو 25 عاماً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في عام 2018 لتطوير وبناء وتشغيل المحطة. وفي أعقاب استكمال الجوانب المالية من الصفقة في عام 2019، شكل شركاء التطوير إلى جانب «شيكوكو للطاقة الكهربائية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، ذراع الاستثمار التابعة لحكومة الشارقة، مشروعاً مشتركاً لتأسيس شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة، لبناء المشروع وملكيته وتشغيله، ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في الشارقة.

وتزود شركة «جنرال إلكتريك» المحطة بثلاثة توربينات غازية من طراز HA، وستة مولدات كهربائية، وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة (HRSG)، إلى جانب خدمات المقاولات الهندسية والإنشاء والتوريد. وحققت تكنولوجيا HA من «جنرال إلكتريك» رقمين قياسيين عالميين في العمل بنظام الدورة المركبة، ومن المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة محطة الحمرية عند اكتمالها لتصبح الأكثر كفاءة بين محطات توليد الطاقة الكهربائية في قطاع المرافق. كما ستوفر «جنرال إلكتريك» قطع التبديل، وخدمات الإصلاح والصيانة لمعدات توليد الطاقة الكهربائية في الموقع لفترة تبلغ نحو 25 عاماً.

وقال محمد علي، المدير العام للمشاريع في «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تضم المحطة ثلاث وحدات من طراز 9HA.01 من «جنرال إلكتريك» تعمل بنظام الدورة المركبة، مما يساعد هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بالمستويات الحالية، أي ما يعادل إزالة مليون سيارة عن الطرقات في دولة الإمارات. علاوةً على ذلك، يمكن لهذه التكنولوجيا حالياً حرق ما يصل إلى 50% من حجم الهيدروجين عند مزجها بالغاز الطبيعي، وسيتم تطويرها لتصل إلى 100%، وسيدعم ذلك التحول إلى طاقة أنظف في المستقبل بما يصب في خدمة الأجيال الحالية والمقبلة.