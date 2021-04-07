لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة السابعة من «فنون العالم دبي»

المعرض يقدّم 2000 قطعة من 27 دولة

تريكسي لوه ميرماند: التزام بتطبيق إجراءات السلامة الصارمة

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الأربعاء، فعاليات النسخة السابعة من معرض «فنون العالم دبي»، الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدّم إبداعات بأسعار مقبولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتشهد نسخة العام الجاري من المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 10 أبريل الجاري، مشاركة أكثر من 250 فناناً وصالة عرض من 27 دولة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الصارمة حرصاً على سلامة وصحة المشاركين والزوار.

ويتاح للزوار مشاهدة أكثر من ألفي قطعة من مختلف الأنواع الفنية، بدءاً من الوسائط المختلطة والتصوير الفوتوغرافي، وصولاً إلى النحت والجرافيتي والفنون الرقمية، كما يضم أجنحة مخصصة ومثالية للجمهور لاستعراض عدد من الأعمال حول مختلف المواضيع، مثل الأزياء والموسيقى والرقص والاستدامة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: يغطي المعرض مجالات واسعة ومتنوعة، ويلتزم بتطبيق إجراءات السلامة الصارمة في كل أرجائه، ما يضمن تقديم تجربة رائعة للزوار من مختلف الأعمار. وبعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، يواصل المعرض استقطاب شعبية واسعة، ونتطلع لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، ضمن بيئة آمنة تُسلط الضوء على دور دبي الرائد في مجال الفنون والفعاليات العالمية.

منافسة قوية

نجح معرض الفن الحضري دبي، المساحة المخصصة لفن الجرافيتي وفنون الشارع التي يتولى تنسيقها لويس رايت من معرض فانداليست آرت في لندن، في استقطاب اهتمام كبير من الزوار في اليوم الأول، بفضل الجلسات الفنية المباشرة المبهرة التي قدمها أبرز الفنانين المحليين والعالميين، بمن فيهم مادي باتشر وفينك 22 وبيور إيفل. ومن جهة أخرى، يستضيف المعرض منافسة قوية للفوز بمساحة عرض مجانية في نسخة العام المقبل من المعرض.

ونجح «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في إبهار الزوار عبر تقديم تجربتين بصريتين مذهلتين تحت عنوان: «من مونيه إلى كاندينسكي والانطباعيون»، كما تُشارك شرطة دبي بمجموعة مُلهمة من الأعمال الفنية التي تقدّمها مجموعة من الضباط الموهوبين. بينما يشهد «فنون العالم دبي» عرضاً للأزياء يضم مجموعة من الأعمال الفنية القابلة للارتداء والمصنوعة يدوياً من إبداعات سمر رأفت المصممة المقيمة في دبي، والتي تشمل عبايات وبدلات مزينة بتصاميم يدوية خلابة.

واحتفالاً بمناسبة اليوبيل الذهبي للإمارات، أعلنت شركة «أدنوك» عن إطلاق مسابقة للفنون العامة خلال نسخة العام الحالي من المعرض. وتهدف إلى توفير فرصة ومنصة مثالية للفنانين الصاعدين والمتمرسين من شتى أنحاء الدولة، لتتيح لهم التعبير عن رؤيتهم الخاصة لمستقبل الإمارات واستعراض مسيرة تقدمها وتطورها الاستثنائية.

ورش متنوعة

يقدم رُكن ورش العمل لزوار المعرض الراغبين بتعزيز مهاراتهم الفنية وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة فرصة المشاركة في سلسلة من ورش العمل التي يُديرها أبرز خبراء القطاع، مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي. بينما تحمل نهاية الأسبوع مجموعة من الفعاليات المشوقة مثل الرسم بالسكين التي يُقدمها معرض فنون آرتس من دبي؛ وجلسة رسم مخصصة للأطفال مع معرض أرتيزار الفني الافتراضي؛ وجلسات التصوير الفوتوغرافي من نيكون للبالغين والأطفال.

وقالت فالنتينا اليكسيفنا، الفنانة المسؤولة عن إدارة ورش العمل: أتعاون للعام الثالث مع المعرض لتقديم الجلسات الفنيّة. وأنا متحمسة بشكل خاص لتقديم ورش صنع أكاليل الأزهار وتعليم الرسم، وأحرص على تزويد المشاركين بتوجيهات مفصلة، لأتيح لهم ابتكار أجمل القطع الفنية على اختلاف مهاراتهم.

وبهدف تسليط الضوء على المواهب الناشئة في مجال فن صناعة الفخار، تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» معرضاً للمصنوعات الفخارية للفنانين الصغار والكبار من مواطني الإمارات وسكانها. ويقدم المعرض أعمال الفنانين الصغار الذين تعلّموا فن صناعة الفخار في مركز الجليلة لثقافة الطفل، وأبدعوا قطعاً فنية تتميز بمعايير الحرفية والتكنولوجيا والابتكار. كما يقيم المركز ورشتي عمل لتعليم الأطفال أساسيات صنع السيراميك والفخار، ويتعرّف المشاركون إلى مواد وأساليب صنع قطع السيراميك وكيفية تحويلها إلى أشكال إبداعية بالاعتماد على مخيّلتهم.

تباعد اجتماعي

يراعي المعرض التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة المُوصى بها من قبل الجهات المعنية، ونجح مركز دبي التجاري العالمي في إثبات قُدرته على تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات الأمان لاستضافة الفعاليات التجارية المباشرة وتنظيم المعارض العالمية بالانسجام مع أعلى معايير السلامة.

وحفاظاً على سلامة الزوار وبالانسجام مع القواعد والإرشادات المعمول بها في دبي، تم اعتماد مجموعة من التدابير التي يجب الالتزام بها أثناء المعرض، مثل الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الإلزامي وإجراء عمليات التعقيم الدورية وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل واضح. وتعاون المعرض مع منصة «www.fynd.art» لتزويد الزوار بتجربة غير تلامسية عن طريق هواتفهم الذكية. وستُتاح الفرصة أمام زوار المعرض لاستخدام هواتفهم الذكية، ومسح الأعمال الفنية للتعرف إلى مزيد من المعلومات عن اللوحات والفنانين والمعارض التي تعود لها.