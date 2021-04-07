شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الزاهية يضم «كارفور» في الربع الثالث 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مجمع الزاهية، عن انضمام كارفور، الذي تملكه وتديره «ماجد الفطيم» في الإمارات، كأول فرع رئيسي ضمن «نورث هب»، وجهة التجزئة الجديدة التي تفتح أبوابها قريباً، والتي ستضم أبرز المتاجر الرئيسية لقاطني مجمع الزاهية. ومن المقرر أن يتم افتتاح فرع كارفور في الربع الثالث من العام 2021، بعد انطلاق الأعمال الإنشائية في الربع الأخير من 2020.

ويمتد «نورث هب» على مساحة 1000 متر مربع، ويحتوي إلى جانب فرع كارفور على عدد من متاجر التجزئة الكبرى الأخرى، وسيتمكن جميع القاطنين في مجمع الزاهية من الوصول إليه بكل سهولة. وسيشغل فرع كارفور مساحة 522 متراً مربعاً، وسيقدم عروضاً ذات قيمة مميزة على المستلزمات اليومية، الأطعمة الطازجة، الإلكترونيات والمنسوجات وغيرها الكثير.. ويواصل مجمع الزاهية التأكيد على التزامه باستراتيجية التخطيط الحضري الحديث في إمارة الشارقة، حيث سيكشف عن المزيد من المتاجر قريباً.

وقال يوسف كاظم، المدير العام لمشاريع المدن المتكاملة لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نواصل من خلال هذه الشراكة إظهار وإثبات الميزات التي توفرها «ماجد الفطيم» من خلال خبراتها واسعة النطاق، وانطلاقاً من موقعنا كوجهة مثالية لنمط حياة مميز في إمارة الشارقة، نسعى جاهدين لأن نقدم للعائلات تجربة سكن فاخرة ومتكاملة، وأسلوب حياة مريحاً وممتعاً في مجمع الزاهية».

تجربة سكنية متكاملة

ومن جهته قال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي في «الشارقة القابضة»: «يشكل فرع كارفور و«نورث هب» دليلاً على التزامنا بتوفير تجربة سكنية متكاملة قدر الإمكان. ويضاف «نورث هب» إلى مجموعة من الميزات الحصرية المتعددة التي يقدمها المجمع لقاطنيه، وتشمل الشارع التجاري ومتاجر التجزئة في «أبتاون الزاهية»، والذي يتيح وصولاً مباشراً إلى «سيتي سنتر الزاهية». ويندرج ذلك كله في إطار رؤيتنا الجديدة لإمارة الشارقة، ورغبتنا بإنشاء وجهة متكاملة تجمع بين القيم التقليدية والراحة التامة».

ويُمثل مجمع الزاهية، جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، ومن المخطط أن يتم إنجازه بالكامل بنهاية عام 2023 ليتضمن 3700 منزل. ويقع مجمع الزاهية على شارع المدينة الجامعية مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. وحتى تاريخه، تم بيع 55% من المجمع وتسكنه حوالي 800 عائلة.