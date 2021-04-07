شكرا لقرائتكم خبر عن كشف شخصية أحمد مكي في «الاختيار2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

كشف مصدر مقرب من صناع مسلسل «الاختيار 2» إن كل ما نشر عن الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد مكي في المسلسل غير حقيقي، وإنه رفض الرد على ما أشيع عن شخصيته، ليترك فرصة للمشاهد لمعرفة الحقيقة بنفسه، فهو ليس إرهابياً، أو منشق عن فرقة مكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر بأن الشخصية التي يجسدها مستوحاة من شخصية أحد الضباط الذين استشهدوا في مواجهة الجماعات المتطرفة.

«الاختيار 2» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم: أحمد العوضي بشخصية هشام عشماوي، وهشام ماجد، أشرف عبدالباقي، هشام جمال، أحمد فهمي واما، كريم فهمي، محمد فراج، محمد محمود عبدالعزيز، مصطفى أبو سريع، على الطيب، أحمد حلاوة، والفنان الراحل هادى الجيار، الذي صور عدداً كبيراً من مشاهده قبل إصابته بفيروس «كورونا» ورحيله.