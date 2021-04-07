بالصور.. حريق يلتهم محتويات غرفة أعلى عقار بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأربعاء، حريقا اندلع أعلى عقار بمنطقة الطالبية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع القاضي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد.

وتبين أن العقار مكون من (أرضي - طابقين)، واندلاع حريق في كمية أخشاب داخل غرفة أعلى السطح، وأمكن محاصرة النيران دون امتدادها للعقارات المجاورة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.