محافظ المنيا يصدر كتابًا دوريًا لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، كتابًا دوريًا برقم "39" لسنة 2021، شدد فيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات والهيئات، بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجّه المحافظ، بتنفيذ التعليمات الصادرة بحزم ومنها تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة، وتفعيل العمل التبادلي، بين الكوادر البشرية في كل المؤسسات، بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

وشدد المحافظ، على التزام العاملين والمواطنين المترددين على الأسواق والمحلات، والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، والبنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات،

ووجّه القاضي، بأن يراعي قطاع الفنادق أساليب التباعد، والأعداد المسموح بها مع اتباع أساليب الوقاية الشخصية والعامة.