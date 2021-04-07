اخبار العالم

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية ليسجل في نهاية تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، بينما ظل سعر البيع ثابتا عند 15.76 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الإفريقي، والبركة، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا