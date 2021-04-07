لمواجهة كورونا.. محافظ سوهاج يخفض العمالة بالجهاز الإداري بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، كتاب دوري بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بنسبة 50%، على أن يكون من ضمن النسبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن يراعي رؤساء المصالح والوحدات المحلية توفيق الأوضاع حتى لا تتعطل مصلحة العمل.

وأوضح "الفقي" أن القرار جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامتهم.