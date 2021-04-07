شّد "بلف الخطر".. الحبس عام لبائع سحب سكينة الطوارئ بقطار في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا المنعقدة بنجع حمادي، اليوم الأربعاء، بالحبس عام لمتهم بسحب سكينة الطوارئ "بلف الخطر" للقطار رقم 81 بشكل متعمد بهدف تعطيل حركة سير القطارات لتسهيل هروبه وعدد من الباعة الجائلين من الأجهزة الأمنية قبل وصول القطار للمحطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية محمد زين علي عمر وأشرف أبوالحسن.

تعود أحداث القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث محطة سكة حديد نجع حمادي، بضبط "م.ع.ا" ٢٥ عامًا بائع متجول، لاتهامه بسحب سكينة الطوارئ للقطار رقم 81 مميز، ما عرض القطار والركاب للخطر.