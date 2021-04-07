وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس تيار المردة اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاء مع رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجيه والنائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف فنيانوس، وذلك في إطار المباحثات التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان وشعبه وضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

كان الوزير سامح شكري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين والزعماء اللبنانيين والقادة الروحيين، استهلها باجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في إطار الجولة التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان وشعبه وضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تغليب المصلحة اللبنانية الوطنية وإنهاء الانسداد السياسي والأزمة الحكومية الممتدة منذ أكثر من ٨ أشهر والمضي قدما نحو تشكيل حكومة من الاختصاصيين وفق أحكام وقواعد الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) وتكون قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة لمواجهة التحديات وإنهاء الأزمات الاقتصادية، وبما يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الإقليمي والدولي.