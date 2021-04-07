بالصور.. محافظ البحيرة يلتقي عمد ومشايخ قرى مبادرة حياة كريمة

وشهدت المرحلة الأولى للمبادرة تنفيذ 92 مشروعًا متنوعًا بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت 350 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن المشروعات المزمع تنفيذها تأتي بالتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لأهالي تلك القرى.

تضم المرحلة ٦ مراكز هي "دمنهور- كفرالدوار- أبو حمص -حوش عيسى - أبو المطامير- وادي النطرون" بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع.

التقى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، بعمد ومشايخ قرى المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية