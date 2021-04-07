الجزائر / 70 إصابة جديدة بالسّلالتَيْن البريطانيّة والنيجريّة

اسماعيل عبد الحي - كشف معهد باستور في الجزائر أمس، الثلاثاء 6 أفريل 2021، عن تسجيل 28 حالة جديدة من السلالة البريطانية و42 حالة جديدة من السلالة النيجيرية.

وأوضح بيان المعهد أنه تم تسجيل 28 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية "B.1.1.7"، في حين تم تسجيل 42 حالة جديدة من السلالة النيجيرية "B.1.525".

كما جاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية، حسب الولايات كما يلي:

- 18 حالة من ولاية الجزائر

- حالتان من ولاية البليدة

- حالتان من ولاية البويرة

- حالة واحدة من ولاية المدية

- 03 حالات من ولاية وهران

- حالة واحدة من ولاية غليزان

- حالة واحدة من ولاية ورقلة

أما توزيع الحالات الـ 42 من السلالة النيجيرية فجاءت كالتالي:

- 09 حالات من ولاية الجزائر

- 03 حالات من ولاية البويرة

- 10 حالات من ولاية الوادي

- 19 حالة من ولاية الأغواط

- حالة واحدة من ولاية ورقلة

وإرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى حد الآن إلى 58 حالة من السلالة البريطانية، بينما وصل العدد الإجمالي للسلالة النيجيرية إلى 98 حالة.

وكالات