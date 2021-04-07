شركة "فايسبوك": جهات "خبيثة" حذفت بيانات 530 مليون مستخدم

اسماعيل عبد الحي - قالت شركة "فايسبوك" أمس الثلاثاء، إن "تسريب البيانات الذي كُشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة وأثر على نحو 530 مليون مستخدم يرجع إلى إساءة إستخدام إحدى خواصها في عام 2019".

وأكدت الشركة أنها "إستطاعت سد هذه الثغرة عقب إكتشاف المشكلة في ذلك الوقت".

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأسبوع الماضي، أن "أرقام الهواتف وغيرها من البيانات الموجودة على ملفات المستخدمين كانت متاحة على قاعدة بيانات عامة".

وأشارت شركة "فايسبوك" إلى أن "جهات خبيثة حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 من خلال حذف ملفات، مستغلة ثغرة في خاصية مزامنة قوائم الاتصال بشبكة التواصل الاجتماعي".

وأضافت الشركة أنها "حددت المشكلة في وقتها وعدّلت تلك الخاصية"، وفق "رويترز".

وتابعت عبر منشور، "ونتيجة للتحرك الذي قمنا به، فنحن على ثقة بأن تلك المشكلة التي مكنتهم من حذف هذه البيانات في 2019 لم تعد قائمة".

سبوتنيك