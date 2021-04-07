العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوجه كلمة للأردنيين اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 3:48 مساءً

يوجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى الأردنيين، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت حسابات إخبارية أردنية.

وذكرت صحيفة الرأي الرسمية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: ”جلالة الملك يوجه رسالة إلى الأردنيين بعد قليل“.

وهذه أول كلمة للملك منذ اندلاع الأزمة التي أعقبت اتهام ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد.