فصائل موالية لإيران تهدد باستهداف القوات الأمريكية في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

هددت فصائل عراقية موالية لإيران، في بيان اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربات “كبيرة ودقيقة” للقوات الأمريكية، إن لم تعلن بغداد وواشنطن، خلال اجتماع اليوم، موعداً واضحا لانسحاب تلك القوات.

ويأتي هذا التهديد قبل ساعات من انعقاد اجتماع الجولة الثالثة من “الحوار الاستراتيجي” بين بغداد وواشنطن، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة قضايا تهم البلدين بينها التعاون في مكافحة الإرهاب.

“الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية”، و التي تضم فصائل شيعية، على رأسها “كتائب حزب الله العراقي” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب سيد الشهداء” و”حركة النجباء”، قالت في بيان، إن “المقاومة اليوم تجد نفسها ملزمة أن ترد بكل قوة، وصلابة، وأن توجِّه ضربات كبيرة ودقيقة في حال لم يتضمن هذا الحوار إعلانًا واضحًا وصريحًا عن موعد الانسحاب النهائي لقوات الاحتلال: برًّا، وجوًّا، وبصورة كاملة”.

كما أشارت في بيانها إلى أن لديها معلومات “مؤكدة” بأن “البيان الذي سيصدر عن الجولة الحالية من الحوار سيكون بيانًا مهلهلًا، ولا يحتوي على أي إشارة لتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأرض العراقية”، مؤكدة أنها ترفض مقدماً البيان الذي سيصدر في ختام جولة الحوار.

يشار الى أن هذه أول جولة من المباحثات بين واشنطن وبغداد، تعقد في ظل إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.

يذكر أن البرلمان العراقي صوت في 5 كانون الثاني\ يناير من عام 2020، على قرار يتضمن إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني”، والقيادي البارز في “الحشد الشعبي” العراقي “أبو مهدي المهندس” بضربة جوية قرب مطار بغداد.

ويتواجد نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ضمن قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” الإرهابي.