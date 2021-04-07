شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس، 295 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 123 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 50 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 25 مريضا، وراجع 17 مريضا عيادة الأسنان.

كما جرى استقبال 30 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 29 صورة أشعة لـ 19 مريضا، كما جرى إعطاء 80 لقاحا لـ 30 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضا واحدا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 170وصفة طبية.