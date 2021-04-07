الرئيس الإيراني يتحدث عن بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي

طهران تؤكد تعرض سفينة تجارية لانفجار طهران ـ د ب أ: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن الأيام الأخيرة شهدت بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن “جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وصلت إلى نتيجة أنه لم يكن هناك حل أفضل من الاتفاق النووي، وبالتالي فلا سبيل إلا بتطبيقه بشكل كامل”. وقال :”لقد شهدنا في الأيام الاخيرة بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي وعقدت اجتماعاتٌ لأطراف الاتفاق إضافة إلى إيران في فيينا”. واعتبر أن التطورات الأخيرة “تمثل نجاحا جديدا للجمهورية الإسلامية”. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تعرض السفينة التجارية الإيرانية “ساويز” إلى انفجار. ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عنه القول إن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الانفجار. وكانت تقارير إيرانية ذكرت أن السفينة تعرضت لانفجار ناجم عن لغم في البحر الأحمر مساء أمس الأول وأنها أصيبت بأضرار. من جانبها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي القول إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة الإيرانية ردا على ضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية.

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