عشرات القتلى والجرحى من «طالبان» بعمليات للقوات الأفغانية

هيرات “ أفغانستان” ـ د ب أ: ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان صدر أمس أن 68 مسلحا على الأقل من حركة “طالبان” قتلوا وأصيب 74 آخرين في عمليات هجومية شنتها القوات الحكومية في أفغانستان في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء. وجرت العمليات في أقاليم هيرات وفارياب وفرح وباداخشان وقندوز وقندهار. وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع في تغريدة له اليوم الأربعاء إنه تم العثور على 211 عبوة ناسفة زرعتها طالبان وإحباطها في أجزاء مختلفة من أفغانستان في الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الوزارة في بيان آخر تم الكشف عنه إلى أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من تعزيزات جوية شنت العديد من العمليات في منطقتي “ارغنداب” و”زيراي” بإقليم قندهار. وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 19 مسلحا من حركة طالبان وإصابة12 آخرين، وتم تدمير بعض من أسلحتهم وذخائرهم من قبل قوات الأمن الأفغانية. وعثر الجيش الوطني الأفغاني على 59 قنبلة زرعتها حركة طالبان في المنطقتين وأحبط مفعولها.

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