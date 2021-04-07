انت الان تتابع خبر تحطم طائرة استعراض عسكرية وسط تركيا ومصرع قائدها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية التركية وسط البلاد، اليوم الاربعاء، ما أدى إلى مقتل قائدها.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".
كما أضافت أن "قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه".
وبحسب الإعلام المحلي، فإن الطائرة من طراز NF-5 سقطت خلال طلعة تدريبية"، لافتة إلى أن "الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي".
كما أضافت أن "قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه".
وبحسب الإعلام المحلي، فإن الطائرة من طراز NF-5 سقطت خلال طلعة تدريبية"، لافتة إلى أن "الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي".