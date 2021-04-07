تحطم طائرة استعراض عسكرية وسط تركيا ومصرع قائدها

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".

كما أضافت أن "قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه".



وبحسب الإعلام المحلي، فإن الطائرة من طراز NF-5 سقطت خلال طلعة تدريبية"، لافتة إلى أن "الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي".