انت الان تتابع خبر بالصور: ضبط عدد من العبوات الناسفة في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط عددا من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الانبار.