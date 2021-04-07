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انت الان تتابع خبر بالصور: ضبط عدد من العبوات الناسفة في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط عددا من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الانبار.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وقوة من فوج استخبارات الفرقة من الوصول الى ١٧ عبوة ناسفة على شكل صفيحة بمنطقة الشهابي بالكرمة الانبار".
واضاف البيان ان "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا".
واضاف البيان ان "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا".