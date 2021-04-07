الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس للعتاد في جزيرة الكرمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، الاستيلاء على كدسا للعتاد في جزيرة الكرمة بالانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٤٠ من الاستيلاء على كدس للعتاد في منطقة المقالع بحزيرة الكرمة وتضبط بداخله ٤٠ حشوة قنابر مختلفة، و١٠ قنابر هاون عيار ٨١ ملم ، و٦ كبسولات هاون، و٣ صواريخ مختلفة الانواع وهي من مخلفات داعش الارهابي".



واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".