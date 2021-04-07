تحطم مقاتلة تركية ومصرع قائدها وسط البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، اليوم الأربعاء، في مدينة قونية، وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها.

ووفق ما طالعته ”الخليج 365” في وسائل إعلام تركية، فإن طائرة من طراز NF-5، تحطمت في حوالي الساعة 14.15 في منطقة كاراتاي بوسط قونية.

وذكر موقع "أوضة تي في" أن الطيار لقي حتفه في حادث تحطم الطائرة.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريب في قونية حين تعرضت للحادث.

وأوضحت أن "السبب غير معروف حتى الآن، وأن التحقيق اللازم بدأ حول الأمر".