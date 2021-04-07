وكالة: دبي ستوفر لقاحات لممثلي الدول المشاركة في إكسبو 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن ولي عهد دبي الأمير حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله إن دبي ستوفر لقاحات لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة في إكسبو 2020 المقرر أن يعقد في دبي في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021 إلى مارس آذار 2022.

وقال الأمير حمدان "عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في موقع إكسبو 2020 دبي.. ووجّهنا بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين".