ايران تؤكد تعرض إحدى سفنها التجارية إلى انفجار في البحر الأحمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت إيران اليوم الاربعاء تعرض إحدى سفنها التجارية لحادث انفجار في البحر الأحمر قبالة السواحل الجيبوتية ما أسفر عن اضرار "طفيفة" بالسفينة.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ان "الحادث وقع يوم أمس في البحر الأحمر وبالقرب من السواحل الجيبوتية نتيجة انفجار الذي يتم حاليا دراسة أسبابه من قبل الجهات المختصة".

وأوضح خطيب زادة ان السفينة الإيرانية (ساويز) غير عسكرية ومهمتها تأمين الدعم اللوجستي والخدمي للسفن الإيرانية والتصدي لعمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن.