رئيس وزراء تايلاند يلمح إلى فرض قيود جديدة مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان-أوتشا عن قلقه بشأن اجتياح موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا للعاصمة وألمح إلى اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على تفشي الفيروس، الذي أدى بالفعل إلى إغلاق عشرات من أماكن الترفيه الليلية، طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

واختار برايوث أن يعقد الاجتماع الحكومي الأسبوعي اليوم الأربعاء، عبر تقنية ، ،فيديوكونفرانس، بعد إصابة مساعد لوزير بفيروس كورونا وبقى العديد من الوزراء في حجر صحي منزلي. وقال للصحفيين اليوم الأربعاء إن الاختبارات كشفت عدم إصابته بالفيروس حتى الآن.

وأضاف بعد الاجتماع إن التفشي يمكن التعامل معه، وحث الناس على توخي المزيد من الحذر بشأن أحدث تفش للفيروس.

ومن جهة أخرى، تم تكليف وزارتي الصحة والداخلية في تايلاند ببحث اتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، المرتبطة بأماكن الترفيه في بانكوك، حيث تنتشر حالات الإصابة إلى أقاليم أخرى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وامتنعت الحكومة عن استخدام إجراءات شاملة، قائلة إن السلطات الإقليمية يمكنها استخدام خطوات مستهدفة للسيطرة على التفشي، بموجب حالة الطوارئ في البلاد.

ومن جهة أخرى، سجلت تايلاند 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 29 ألفا و905 حالات، اليوم الأربعاء، حيث تنتشر حالات الإصابة، المرتبطة بأماكن ترفيه في بانكوك إلى أقاليم أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومازالت العاصمة محور التفشي، حيث سجلت معظم الإصابات وهي 216 حالة، طبقا لما ذكرته أبيساماي سريرانجسان، المتحدثة باسم مركز إدارة الوضع المتعلق بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية التايلاندية أعلنت يوم الخميس الماضي البدء في خفض فترة الحجر الصحي للقادمين للبلاد، موضحة أن التايلانديين والأجانب الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويمكنهم أن يقدموا شهادة تثبت ذلك، عليهم أن يقضوا سبعة أيام في الحجر الصحي في فنادق وافقت عليها الدولة.

وأضافت أنه سوف يتعين على القادمين لتايلاند الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا أن يقضوا عشرة أيام في الحجر الصحي.

ولن تنطبق هذه الإجراءات الجديدة على القادمين من بعض الدول الأفريقية التي بها سلالات لفيروس كورونا، حيث مازال يتعين عليهم أن يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي.