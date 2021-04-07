روسيا تتراجع عن التهديد بحظر تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

تراجعت روسيا عن تهديدها بحظر تويتر، قائلة إن منصة التواصل الاجتماعي سرعت الجهود لإزالة المحتوى الذي اعتبره المنظمون المحليون غير قانوني. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وكالة الرقابة على الإنترنت في روسيا "روسكومنادزور" أعلنت في بيان اليوم الإثنين، أن تويتر عقدت مؤتمراً عبر الفيديو مع المنظمين الروس في 1 أبريل (نيسان)، وأنها بصدد حذف المحتوى الذي يروج لنشاط غير قانوني أو مواد إباحية بمعدل أسرع. وفي خطوة أثارت مخاوف من تشديد الضوابط على الإنترنت، جعلت الهيئة التنظيمية في الشهر الماضي المحتوى على تويتر أبطأ في التحميل، وهددت بحظر الخدمة بالكامل في غضون شهر إذا لم يُحذف المحتوى الذي أبلغ عنه. ولم ترد شركة تويتر على الفور على طلب للتعليق اليوم الاثنين. وأعربت الشركة في السابق عن مخاوفها من محاولات خنق المحادثات عبر الإنترنت، وقالت إنها لا تسمح باستخدام منصتها للترويج لأنشطة غير قانونية. وتواجه فيس بوك، وتليغرام، وتيك توك، وغوغل أيضاً تهديدات بالغرامة في روسيا بسبب بعض المحتوى .

