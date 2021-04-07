نائب عام عمَّان: استثناءان في حظر النشر بقضية الأمير حمزة

قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبد اللات، إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، الصادر الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأربعاء، أنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية خاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.

وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضاً التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذاً وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.