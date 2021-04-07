شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية بطء برنامج التلقيح على أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - أ ف ب

عزا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء بطء حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في البلاد إلى مشاكل تسليم اللقاحات من قبل الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى انتقادات متزايدة من المعارضة.

وأشار موريسون إلى نقص في اللقاحات و«ضوابط صارمة على الصادرات» من الاتحاد الأوروبي، في معرض تفسيره عدم تسلم بلاده إلا 700 ألف جرعة من اللقاحات من أصل طلبية من 3,8 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا.

وقد تمكنت أستراليا إلى حد كبير من احتواء انتشار الفيروس على أراضيها، لكنها تسجل بطئاً في برامج التلقيح.

وكانت الحكومة الأسترالية قد التزمت في بادئ الأمر بإعطاء أربعة ملايين جرعة قبل نهاية آذار/مارس، لكن مجمل اللقاحات التي أعطيت بلغ الأربعاء 920 ألف جرعة فقط، ما تسبب في انتقادات لموريسون حاول الرد عليها في مؤتمر صحفي نظم على عجل.

وقال موريسون إن «3,1 مليون جرعة لم تصل إلى أستراليا»، مضيفاً أنه «ليس هناك من خلاف أو جدل أو شجار، وإنما هي مجرد ملاحظة».

وأوضح أن أستراليا تسلمت 870 ألف جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك يجري إعطاؤها للعمال في الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء.

وتراهن السلطات على واردات من أسترازينيكا وجرعات مصنعة محلياً لإعطائها للسكان.

ويقلق البعض من أن يشجع بطء اللقاحات ظهور بؤر إصابات جديدة في البلاد، وأن يؤخر إعادة فتح الحدود إلى أجل غير مسمى.

من جهته قال زعيم المعارضة العمالية أنطوني ألبانيز إن «سكوت موريسون يجب أن يتوقف عن التظاهر بعدم وجود حالة طارئة. اللقاح هو بطاقتنا للعودة إلى الحياة الطبيعية»، وأضاف: «يجب أن تتحرك الحكومة».

وسجلت أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، حتى هذه المرحلة، حوالي 30 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء.