رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الإرهابيين» من مدينة بالما

مابوتو - أ ف ب

صرح رئيس موزمبيق فيليب نيوسي الأربعاء، بأن الإرهابيين «طُردوا» من مدينة بالما بعد أسبوعين من هجوم على المدينة الساحلية في شمالي البلاد من قبل مجموعات مسلحة.

وأعلن رئيس الدولة في خطاب أمام الأمة بثه التلفزيون: «تم طرد الإرهابيين من بالما»، مؤكداً أنه «إعلان النصر».

وكانت مجموعات مسلحة قد شنت في 24 مارس/آذار هجوماً كبيراً تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة التي تضم 75 ألف نسمة، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين والشرطة والجنود.

وكان الجيش في موزمبيق قد أعلن في وقت سابق أن «عدداً كبيراً» من المسلحين قتلوا خلال معركة لاستعادة مدينة رئيسية تعد مركزاً للغاز في أقصى شمال شرقي البلاد، سيطر عليها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي الشهر الماضي.

واستولى الإرهابيون على مدينة بالما بعد هجمات منسقة في 24 مارس/آذار، فيما اعتبر أكبر تصعيد للتمرد الذي يعصف بشمالي البلد الإفريقي منذ 2017.