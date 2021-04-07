روسيا: سنبقي قواتنا قرب الحدود الأوكرانية طالما رأينا ذلك مناسباً

موسكو - رويترز

قال الكرملين الأربعاء إن روسيا ستبقي على قوات مسلحة قرب الحدود مع أوكرانيا طالما رأت ذلك مناسباً، ولأن هذه القوات «لا تشكل تهديداً خارجياً».

ودعت أوكرانيا حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إلى وضع مسار واضح لانضمامها إليه، ما أثار انتقادات فورية من موسكو، وذلك بعد أيام حشدت فيها موسكو قوات قرب منطقة دونباس في شرق أوكرانيا التي يمزقها الصراع.

ويوم الاثنين الماضي، قال الكرملين إن التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا «لا تمثل تهديداً لأوكرانيا أو لغيرها»، وإن روسيا «تحرك قواتها داخل البلاد وفقاً لما تراه مناسباً».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو «قد تعزز وسائلها الخاصة بالتجاوب مع التهديدات الناجمة عن خطط الناتو لإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى».